Knusande nederlag for Arna-Bjørnar mot Vålerenga

Kampen enda 0-6 til Vålerenga etter eit knusande tap for Arna-Bjørnar på bortebane. To av skåringane kom på under eitt minutt tidleg i førsteomgang. Til pause var stillinga 0-3, og i andreomgang gjekk det berre nedover for bergensarane.