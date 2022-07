Knivstakk mann (22) med «kebabkniv» – no er fire dømde

23. juni i fjor vart ein 22 år gamle mann overfallen då han køyrde elspareksykkel ved Øvre Ole Bulls plass i Bergen sentrum.

Han vart stukken fleire gonger med ein «slik kniv som kebabrestaurantar skjer kjøtt med»​​​​​, står det i dommen.

Fyrst fekk han eit kutt då han vart råka i hovudet med den tunge kniven.

«Etter ein refleksjonsperiode på 7-9 sekundar, ståande for seg sjølv, fann N.N. (21-åringen som er dømd i saka, red. anm) en ny mulighet til å bruke kniven. Denne gang stakk han fornærmede i låret».

Videobevis frå ein taxi som stod parkert har vore sentrale i saka. Valden hende like ved Den blå stein. Foto: Politiet

– Håpar saka er ferdig

I tillegg til vart også den fornærma 22-åringen stukke i ryggen. Han vart slått og sparka av fleire personar medan han låg nede.

Til sist kasta nokon elsparkesykkelen han køyrde over han.

Den fornærma fekk behandling på Haukeland universitetssjukehus. Han var heilt sjukmeld i nesten tre veker.

– Min klient er sjølvsagt glad for at dei er dømde. Det var ein skremmande episode for han. Han ynskjer å leggja heile episoden bak seg og håpar saka er ferdig no med dommen frå tingretten, seier bistandsadvokat Erik Johan Mjelde, som representerer den fornærma 22-åringen.

Den fornærma mannen er no tilbake i full jobb, ifylgje Mjelde.

Bistandsadvokat Erik Johan Mjelde representerer den fornærma 22-åringen. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Bråk etter konsert

Dei dømde mennene høyrer heime på Austlandet.

Tidlegare same kveld som valden skjedde, spelte rapgruppa T-Section frå Oslo på USF Verftet.

Mennene er ikkje artistar i gruppa, men hadde ulike roller under arrangementet.

Etter konserten var det ein samanstøyt mellom to gjengar ved konsertstaden.

Den fornærma kom forbi etter at konflikten hadde starta, og slo til ein av mennene i ansiktet. I dommen heiter det at slaget «ikkje var hardare enn at offeret blei ståande på føtene.»

22-åringen som no er dømd, har i retten forklart at det var han som vart slått.

Den tilreisande gruppa oppfatta dette som at fornærma ikkje viste dei respekt.

Retten finn det bevist at det er grunnen til at han seinare vart overfallen.

Dei fire austlendingane vart dømde i Hordaland tingrett. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Vil anka saka

Fem menn var tiltalt i saka. Ein er frikjent, medan fire er dømd i Hordaland tingrett:

Mann (21) dømt til fengsel i eitt år og ni månader.

Mann (23) dømt til fengsel i eitt år og tre månader.

Mann (22) dømt til fengsel i seks månader.

Mann (18) dømt til fengel i 60 dagar.

Alle dei fire mennene er tidlegare straffedømde. Dei tre eldste må betala 75.000 kroner i oppreising, samt sakskostnadar på 5.000 kroner. Alle fire må betala erstatning på vel 2.000 kroner for at fornærma sine klede vart øydelagt.

– Min klient erkjente straffskuld. Men me er ueinige i straffemålinga, seier advokat Øivind Sterri. Han representerer 21-åringen som er dømt til den lengste straffa i saka.

Sterri varslar difor at dei vil anka saka.