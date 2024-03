Kniven som ble funnet på Os ble ikke brukt under knivstikkingen

Kniven som ble funnet på Os onsdag er ikke kniven som ble brukt i forbindelse med knivstikkingen i Os sentrum søndag. Det bekrefter politiadvokat Eli Valheim til NRK.

– Dette er ikke kniven som har vært benyttet i den handlingen søndag, og vi skal gjøre videre søk etter kniven.

En 16 år gammel gutt er varetektsfengslet og siktet for drapsforsøk etter å ha knivstukket en 15 år gammel gutt.

– Fornærmede ble avhørt på sykehus i går, men jeg ønsker ikke å gå inn på hva han har forklart eller tilstanden hans, sier Valheim.

Hun opplyser at den siktede vil bli fremstilt for videre varetektsfengsling på mandag.

– I utgangspunktet skal vi be om to uker forlenget varetektsfengsling. Slik vi vurderer det er det på grunn av bevisforspillelsesfare, gjentakelsesfare og per i dag er det ikke et annet egnet tilbud for han.