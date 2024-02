Knappetunnelen open igjen

Høgre felt og avkøyringsrampa mot Sandeidet på fylkesveg 557 Knappetunnelen var stengde i retning Liavatn. Grunnen var at ein lastebil har punktert. Like over klokka 18 melder Vegtrafikksentralen vest at bilen har kome seg ut av tunnelen og at det er fri ferdsel på staden.