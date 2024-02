Knallår for Mowi – betaler utbytte på nesten éin milliard

Oppdrettsselskapet Mowi leverte eit rekordresultat på 11,7 milliardar kroner i 2023. I siste kvartal åleine omsette selskapet for 16 milliardar kroner.

– Vi er svært fornøgde med rekordresultat i dei tre forretningsområda til selskapet, havbruk, vidareforedling og fôrproduksjon, i eit likevel krevjande år, seier Mowi-sjef Ivan Vindheim i ei børsmelding.

For heile 2023 omsette selskapet for 63 milliardar kroner. Det er også ny rekord. Heilårsresultatet enda på litt over 10,2 milliardar kroner før skatt.

Samtidig blir det foreslått å betale ut 1,9 kroner per aksje i eit kvartalsvis utbytte – totalt 983 millionar kroner – til aksjonærane. (NPK)