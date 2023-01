Knakk kjeven på tenåring

Ein mann (23) må i retten i løpet av våren, tiltalt for vald mot ein mann som den gongen var under 18 år. Valden skjedde i juli 2021 utanfor Det Akademiske Kvarter i Bergen. 23-åringen er tiltalt for å ha sparka til den andre mannen i hovudet medan han låg nede. Det førte til at han fekk brot i underkjeven.