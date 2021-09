Klimaministeren kjempar for 4 prosent og motorveg

– Situasjonen er god. Vi føler vi har valvinden i ryggen. Meiningsmålingane har gått opp og opp og opp, og vi trur vi skal klare sperregrensa.

Det seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, som er partiets førstekandidat i Hordaland valdistrikt.

I Stortingsvalet er sperregrensa som kjent på 4 prosent oppslutnad nasjonalt. Det er føresetnaden for at eit parti får såkalla utjamningsmandat (sjå faktaboks). For eit lite parti som Venstre kan det bety mange fleire representantar enn viss dei hamnar under 4 prosent.

Men på valkampturnéen denne helga står Rotevatn og pustar ut etter eit forsøk på å komme under 4-talet.

Med ei veke igjen av valkampen innleia nemleg Rotevatn & co ein langspurt fram mot valet med å stille stafettlag i Alver kommune nord for Bergen.

Med eit klart mål om å komma over 4-talet i stortingsvalet, såg dei laurdag 5-talet for første gong på lenge. Men det var altså fordi dei kom på 5. plass i stafetten i Knarvikmila.

Sperregrensa Ekspandér faktaboks Sperregrensa er den nedre grensa for oppslutningen et parti kan ha ved valg, og fortsatt få tildelt utjevningsmandater.

I Norge er sperregrensa på fire prosent.

De 19 utjevningsmandatene fordeles på de partiene som har flest «bortkastede» stemmer på landsbasis når direktemandatene for hvert fylke er fordelt.

Ordningen skal sørge for at mindre partier, som ofte har for liten oppslutning i enkeltkretser til å vinne mandater som tildeles fylkesvis, blir riktigere representert på Stortinget.

Langt nede

I januar var Venstre heilt nede på vel 2 prosent oppslutnad på meiningsmålingar. Rotevatn meiner oppgangen no har fleire årsaker.

– Partiet har i lengre tid hatt støy rundt leiarskapen, og gått ut og inn av regjering. Det gjer veljarane usikre. No har vi hatt stabilitet i mannskap, hovudsaker og regjeringsprosjektet, og fått fokuset på klima i valkampen. Det trur eg er grunnar til at mange no vil stemme Venstre.

KAN HAN REISE SEG? Sveinung Rotevatn kjempar mot fireprosent-grensa og har mål om stortingsplass. Etter målgang under Knarvikmila såg han og Venstre 5-talet. Foto: Eivind Molde

Sjansane hans til å få stortingsplass frå Hordaland har lenge vore låge. Men dei siste meiningsmålingane tyder på at han likevel kjem inn på direktemandat frå Hordaland valdistrikt.

– Eg har følt at noko no var på gang, at stemninga er blitt stadig betre. Det er ekstra motiverande, men eg tar ingenting for gitt. Veljarane er i sin suverene rett til å velje oss vekk.

– Kva er vinnarsaka di her i Hordaland?

– Grøn vekst, å gjennomføre omstillinga frå olje og gass til grøn skipsfart, hydrogen, batteri, alle desse framtidsnæringane. Det trur eg mange på Vestlandet er opptekne av og einige i.

Tja til Hordfast

Samstundes vedgår Rotevatn at det finst skuffa Venstre-veljarar.

– Det er mange veljarar som er misnøgde med noko vi har gjort. Slik er det å vere i regjering og ha tatt politisk ansvar i åtte år.

Éi politisk omstridd sak i valkrinsen der han stiller til val, er Hordfast sør for Bergen. Dette vegprosjektet er den største og dyraste delen av planen om ferjefri E39. Køyretida mellom Stavanger og Bergen blir kutta med nesten éin time viss det blir bygt ein firefelts motorveg og rekordlange bruer mellom kommunane Bjørnafjorden, Tysnes og Stord.

Det vil både gi store inngrep i sårbar og unik natur, og gi kraftig trafikkvekst nordover mot Bergen, i strid med regjeringa og lokalpolitikaranes felles mål om nullvekst i privatbilismen i byane.

– Korleis kan du og miljøpartiet Venstre støtte Hordfast-planane?

– Hordfast har nok ikkje vore eit prioritert prosjekt for oss. Vi har jobba mest for Bybanen og utbygging av ny E16 og jernbane mellom Bergen og Voss. Men vi står bak heile Nasjonal transportplan (NTP). I den ligg også Hordfast inne.

HORDFAST: Ei fem kilometer lang flytebru over Bjørnafjorden, og motorveg gjennom unike naturverdiar lenger sør. Illustrasjon: Statens vegvesen/Dissing+Weitling

Dilemma for klimaministeren

Rotevatn har tidlegare uttalt om Hordfast at han «har tatt nok ferje i sitt liv til å vere positiv til dei fleste bruprosjekt». Men han vedgår no at prosjektet har negative sider.

– Det er ein del betydelege ulemper med det Hordfast, som handlar om naturtap. Det er eg ikkje glad for. Samstundes vil det bygge saman eit bu- og arbeidsområdet og betre kommunikasjonane frå Stord til Bergen kraftig. Det forstår eg at mange er for.

Sjølv om det vil gi auka trafikk og langpendling, støttar han prosjektet.

– Vi stiller oss sjølvsagt bak NTP, også Hordfast. Det kortar reisetida betrakteleg og gjer kvardagen betre for folk.

– Ser du at det er eit dilemma?

– Ja, det er eit kjempedilemma, både som Venstre-politikar og klima- og miljøminister. Men slik er det å bygge ut infrastruktur. Det gjeld Hordfast, men også til dømes Ringeriksbanen som vil korte ned Bergensbanen med ein heil time. Også der går det tapt ein heil del verdifull natur.