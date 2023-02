Lukas Bruheim og 31 andre elever ved Årdal videregående skole i Sogn brukte rundt 110.000 kroner på flybilletter med Flyr.

7. oktober i år skulle de fly fra Oslo til Mallorca. Planen var en ukes tur til Magaluf for å kickstarte det siste skoleåret og russetiden.

Pengene ser de trolig ikke igjen, etter at Flyr gikk konkurs tirsdag.

Årsaken er at klassen betalte reisen med bankoverføring.

– Det er en veldig kjip situasjon, sier Live Moen Elgsaas.

Kan kreve penger fra konkursboet

Elevene valgte å bestille turen som en gruppereise, som vil si at de betalte for alle billettene samlet.

Selv om selskapet opplyser på sine nettsider at privatpersoner betaler turen med «kredittkort, eventuelt med bankoverføring», opplevde Bruheim at bankoverføring var eneste betalingsmåte.

Dette fordi Flyr i en e-post informerte om at «betalingen legges inn ved en bankoverføring».

– Vi valgte gruppereise fordi det var billigere, og vi var sikret at vi fikk sitte i nærheten av hverandre på flyet, sier Bruheim.

Han har vært med på å organisere turen.

– Vi valgte gruppereise fordi det var billigere, og vi var sikret at vi fikk sitte i nærheten av hverandre på flyet, sier Lukas Bruheim. Foto: Sondre Dalaker / NRK

Ved bankoverføring overfører du beløpet fra en konto til en annen, omtrent som når du betaler en regning.

Når du betaler med debit- eller kredittkort, kan du vanligvis kreve penger tilbake fra kortutsender.

Betaler du med bankoverføring, er det derimot selskapet du kan kreve penger fra.

Flyr har rundt 2,4 milliarder i gjeld da selskapet slo seg konkurs.

Derfor er det lite trolig at selskapet har mulighet til å prioritere å gi elevene tilbake pengene, forteller konkursbobestyrer Silje Snertingdalen.

Hun har tatt over ansvaret for eiendelene til Flyr.

Bobestyrer: Ikke prioritert

– Hvis den eneste muligheten er å få pengene tilbake fra konkursboet, er sjansen dessverre liten, sier Snertingdalen

Hun forteller at pengene konkursboet får inn, først og fremst går til å dekke kostnadene med bobehandlingen.

Deretter kommer lønn til 407 ansatte som ikke har fått feriepenger fra i fjor.

Lønnskravene kommer til å overstige 30 millioner kroner.

– Boet er ikke stedet de bør stole på at pengene kommer fra. Der er det dessverre ikke så mye midler som vil være igjen, sier hun.

Bør forberede seg på ikke få igjen

Thomas Iversen er juridisk seniorrådgiver i Forbrukertilsynet.

Ifølge han er det veldig uvanlig å kjøpe flybilletter med bankoverføring.

Selv om det er liten sjanse for at klassen får igjen penger fra konkursboet, råder han elevene til å kreve penger fra boet.

Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukertilsynet, sier det er veldig uvanlig å kjøpe flybilletter med bankoverføring. Foto: Forbrukerrådet

– Selv om sjansen er liten, får man i hvert fall ingenting hvis man ikke melder inn kravet, sier han.

– Hvor sannsynlig er det at de får pengene tilbake?

– Det ligger i konkursens natur at det da ikke er mye penger igjen i kassa. Denne typen krav stiller ganske langt bak i køen når pengene skal fordeles, sier han.

Fremdeles gira på tur

Tross de mulige tapte pengene, er andreklassingene ved Årdal VGS fremdeles innstilte på å dra på tur.

– Det blir nok tur på oss, men det er veldig kjipt å skulle betale flybilletter to ganger, sier Elgsaas.

Prisen blir likevel nå så dyr at mange av klassekameratene ikke lenger blir med.

– Det er veldig bånn. Vi var jo klare for å reise nesten alle, sier Joakim Henjum.

Etter at saken ble kjent lokalt, har også næringslivet i Indre Sogn startet innsamlingsaksjon for at hele russegruppen likevel skal få komme seg på russetur.