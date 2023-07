Klager på vedtak om stenging

Norges Klatreforbund klager på Bremanger kommune si stenging av klatreløypa Via ferrata Hornelen for allmmen bruk i 12 månader, skriv Fjordenes Tidende. Formannskapet vedtok dette i juni og grunngav det med tryggleiksomsyn i oppstartsfasen. Klatreforbundet meiner at deira merknad som blei sendt inn i forkant av møtet ikkje blei handsama på rett måte.