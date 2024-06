Klager på henleggelse av krigsforbrytersak mot israelske ledere

Statsadvokaten henla anmeldelsen for krigsforbrytelser mot tre israelske ledere fra en gruppe norske jurister, den 23. mai.

Det finner ikke de juridiske organisasjonene Forsvar Folkeretten og International Commission of Jurists (ICJ-Norge) holdbart.

De to organisasjonene arbeider for at norske myndigheter skal etterleve internasjonalt lovverk om menneskerettigheter.

– Vi har nå levert inn klage på henleggelsen, sier leder for ICJ-Norge og professor ved UiB, Terje Einarsen til NRK.

Samtidig utvides anmeldelsen.

– ICJ-Norge og Forsvar Folkeretten mener at påtalemyndigheten har en menneskerettslig plikt til å etterforske de anmeldte forbrytelser mot menneskeheten. Vi utvider også anmeldelsen til å gjelde medvirkning til folkemord, sier Einarsen.

Forsvar Folkeretten og ICJ-Norge anmeldte Israels forsvarsminister Yoav Gallant, forsvarssjef Herzi Halevi og tidligere forsvarssjef Benny Gantz i november.

Anmeldelsen ble levert til Det nasjonale statsadvokatembetet for innsats mot organisert og annen alvorlig kriminalitet, også kalt NAST.

Statsadvokatembetet støttet Kripos sin vurdering om at saken skulle bli henlagt, på grunn av en samlet vurdering av omstendighetene.

FN-toppen Navy Pillay har tidligere oppfordret norske myndihgeter til å starte etterforskning, basert på anmeldelsen.