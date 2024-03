Klagarpå Via ferrata- vedtaket

Vestland fylkeskommune klagar på Via ferrata-vedtak i Luster. Årsaka er omsynet til Urnes stavkyrkje, skriv Sogn Avis. Både skredfare og konsekvensane inngrepet vil ha på urørt natur i området gjer fleire instansar kritiske til anlegget. I starten av februar gav planutvalet i Luster godkjenning til at anlegget kunne byggjast utan reguleringsplan, på vilkår at dei rettar seg etter ei lengre liste med krav. Klagefristen på vedtaket er denne veka.