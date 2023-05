Kjørte seg fast på Nesttun

En bil kjørte seg fast på skinnene til den gamle Vossebanen på Nesttun like før klokken to i natt. Føreren, en mann i 40-årene, er mistenkt for ruskjøring etter å ha blåst i politiets alkometer. Det er tatt blodprøve og førerkortet er inntil videre beslaglagt.