Kjørte i husvegg etter taxikrangel

En taxi kjørte inn i en husvegg i Kringsjåveien på Laksevåg like før klokken 01.30 i natt. Sjåføren skal ifølge politiet ha mistet kontrollen over bilen etter en uoverensstemmelse med passasjeren. Ingen av de to ble skadet i ulykken, men drosjen måtte hentes av bilberger. Huset skal bare ha fått mindre skader.