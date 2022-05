I nyttårshelgen i fjor skjedde det en dramatisk ulykke på Hardangervidda.

En bil med to personer kjørte utfor et 15–20 meter bratt stup.

Etter ulykken uttalte politiet at de to var «heldige» som overlevde.

Ulykken tok en uventet vending, da politiet fant 30.000 tabletter med Rivotril i bilen.

BESLAG: Politiet fant totalt 31.068 tabletter i bilen som var involvert i den alvorlige trafikkulykken på Hardangervidda. Foto: Politiet

– Politiets magefølelse slo til

Rettssaken mot de to mennene startet i Hordaland tingrett mandag.

Der kom det fram at politiet først fant et pillebrett Rivotril ved bilen. Samtidig reagerte de på at ingen av de to hadde bagasje med seg.

– Politiets magefølelse slo til, sa aktor Ørjan Ogne.

Politihunder undersøkte området. Da fant politiet flere piller som var forsøkt gjemt.

På grunn av mengden narkotika mener politiet at dette er en grov narkotikaovertredelse.

MAGEFØLELSE: Politiadvokat Ørjan Ogne sa i retten at politiets magefølelse slo inn etter den alvorlige trafikkulykken på Hardangervidda. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Verdt en og en halv millioner kroner

Én Rivotril-tablett kan koste rundt 50 kroner, har Joachim Bjerkvik, leder i Utekontakten i Bergen, tidligere fortalt til NRK.

Derfor gir funnet på 30.000 tabletter en potensiell verdi på én og en halv millioner kroner.

Møttes på Facebook

Én av de to mennene erkjenner å ha innført å narkotika inn i landet.

Mannen var utvist fra Norge.

Den andre tiltalte erkjenner ikke straffskyld. Han hevder at han ikke visste at det var narkotika i bilen.

Mannen som erkjenner straffskyld forklarte at de to sammen dro først til Oslo, deretter til Sverige for å hente tablettene.

De to mennene kjente ikke hverandre fra tidligere.

Han forklarte at de møttes gjennom en «sjåførside» på Facebook. At medtiltalte skulle få 10.000 kroner for å kjøre ham.

FORSVARER: Advokat Abdelilah Saeme forsvarer en av de to mennene som står tiltalt for grov narkotikaovertredelse. Klienten hans erkjenner straffskyld. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

– En dårlig økonomisk situasjon førte til at jeg gjorde det jeg gjorde. Det var omstendighetene som tvang meg til å gjøre det, liksom, sier han.

Ulik forklaring

Mannen som erkjenner straffskyld, mener at det er umulig at den andre tiltalte ikke visste hva han var med på.

Han begrunner det med at de hentet tablettene sammen, at han så at de ble lastet og at de var synlige i bilen.

De to mennene har ulik forklaring.

Den andre tiltalte hevder at han ikke oppdaget at det var tabletter i bilen før etter ulykken.

Han forklarte at han trodde at hans nye bekjentskap skulle levere penger i Oslo.

Siden det var jul og han hadde fri, tilbød han seg å kjøre mannen gratis.