Kjøretøy stanset ved Storavatnet i Bergen

Et kjøretøy skal ha fått stans i rundkjøringen på Fv. 562 ved Storavatnet i Bergen. Det var redusert fremkommelighet på stedet.

Klokken 07.22 melder Vegtrafikksentralen vest at bilberging er utført og at vegen er åpen for fri ferdsel.