På Statens vegvesen sine overvåkningskamera dukker det opp noe skremmende.

Side om side står tre mørke biler. Fartsgrensen er 100 km/t, men bilene står stille.

De ruller ned rutene. Det ser ut som de snakker med hverandre.

Så snur de, en etter en.

De fortsetter kjøreturen mot kjøreretningen.

Og dette er verken første eller eneste gang noe sånt har skjedd på den nye veien mellom Bergen og Os.

Her er snuoperasjonen i gang. Foto: Statens Vegvesen

Det var Os- og Fusaposten som omtalte hendelsen først.

Tok bare en uke

– Det har dessverre vært flere hendelser, sier Svenn Egil Finden, avdelingsdirektør på drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

De har ikke ført statistikk over hvor mange ganger det har skjedd siden samferdselsminister Jon-Ivar Nygård åpnet den nye motorveien åpnet 31. oktober i 2022.

Veganlegget Svegatjørn-Rådal består av tunneler som kutter kjøretiden mellom Bergen og Os med 17 minutter, og ombygging av veger i området. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Bare én uke senere ble det fanget på film at en mann i 80-årene kjørte fire kilometer feil veg før han snudde.

Må snu når han køyrer mot trafikken i 100-sona Du trenger javascript for å se video.

Da sa prosjektleder Kelly Nesheim Iversen i Statens vegvesen at ikke alle har erfaring med å kjøre på motorveg.

Fire måneder senere har de sett mange flere eksempler.

Nå forteller Finden at det ikke er noe som tyder på at det er et stort problem at folk kjører feil inn på motorvegen, men heller at de snur og kjører mot kjøreretningen med vilje.

– Veldig skremmende

– I situasjonen ser vi tre relativt nye, fine BMW-er som kommer kjørende. De stiller seg ved siden av hverandre, rett fremfor bompengeskiltet, beskriver Finden.

Så snur de og kjører tilbake der de kom fra.

– Tre stykker gjør det samme samtidig. Det er tydeligvis en veldig bevisst handling.

Finden peker på at fartsgrensen gjør at faren for alvorlige møteulykker er stor.

Bilene er på veg mot kjøreretningen. Fartsgrensen er 100 km/timen. Foto: Statens vegvesen

– Når du kjører i 100 km/timen forventer du ikke å få en bil i motsatt kjøreretning.

Inne i tunnelene er det systemer som gjør at de stenges automatisk hvis noen kjører i feil retning.

I tillegg skal biler som allerede er i tunnelene bli varslet.

Foreløpig har det ikke skjedd ulykker på E39 mellom Bergen og Os, men andre steder i landet finnes det eksempler på dødsulykker.

Svenn Egil Finden i Statens vegvesen. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

– Det er veldig skremmende. Jeg tenker på faren de utsetter seg selv, og ikke minst på faren de utsetter andre for. Du kan få alvorlige kollisjoner, sier Finden.

NRK har vært i kontakt med politiet i Bjørnafjorden, men de har ikke hatt anledning til å svare på spørsmål om denne saken fredag.

