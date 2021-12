Dette gjorde kjøpmannen då han fekk 700 pakkar kalkun han ikkje hadde bestilt

– Det er betre å prøva å få det ete, enn å kasta det, seier kjøpmann på Rema 1000 Vabakkjen, Eivind Birkeland.

Kjøpmannen på Stord hadde ikkje bestilt 700 pakkar med medisterkaker og julepølser av kalkun. Men onsdag i førre veke dukka det opp to pallar med kalkunvarer som heldt på å gå ut på dato i butikken hans.

– Eg visste ikkje at dei kom til meg, seier Birkeland.

Gav til Frelsesarmeen

Butikken prøvde fyrst å selja dei til 10 kroner pakken, men måndag tok Birkeland grep for å sleppa å kasta varene.

Kring 400 av pakkane er gitt til Frelsesarmeen på Stord, medan rundt 60 er gitt til ein annan organisasjon som gir til trengande på Stord.

Resten fekk ein pris på eitt øre pakken.

– Då blir me kvitt absolutt alt. Dei fleste blir nok glade for å få billige medisterkaker og julepølser. Og så trur eg folk blir glade for at me vil redusera matsvinn, seier Birkeland.

KJØPMANN: Eivind Birkeland er kjøpmann på Rema 1000 Vabakkjen på Stord. Foto: Privat

Ikkje mykje hamstring

Kalkunjulepølsene- og medisterkakene går ut på dato julaftan. Trass den låge prisen fortel Birkeland at det ikkje har vore noko særleg hamstring.

– Dette er forholdsvis nye produkt, noko folk meir kjøper for å prøva det ut.

Prisen er sett til eitt øre slik at det blir registrert i kassesystemet i butikken.

– Dette handlar eine og aleine om å redusera matsvinn.

I 15.30-tida er kring 70 av pakkane att i butikken.

Roser initiativet

Regiondirektør i Rema 1000 Vest, Arild Remme, er nøgd med Birkeland si avgjerd om å gje vekk maten.

– Når det fyrst vart feilsendt, har han gjort det beste ut av det. Han veit å sno seg og gjera noko bra med noko som han i utgangspunktet ikkje skjønte kva han skulle gjera noko med, seier Remme.

– Det synest eg var stas, seier han.

Når dei har parti med varer som held på å gå ut på dato, pleier butikkjeda å prøva å gje dei vekk til hjelpesentralar og liknande, opplyser regiondirektøren.

– Men så stort omfang som dette, med to pallar medisterkaker og julepølser, har eg ikkje vore borti før, seier Remme.