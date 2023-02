Kjøper nye tog til Bergensbanen

Selskapet Norske tog har inngått kontrakt med det sveitsiske selskapet Stadler om kjøp av 17 nye fjerntog. Togene skal settes i produksjon neste år og kommer til Norge for testing året etter. De første togsettene skal settes i drift på Bergensbanen i 2026.

Kontrakten på de 17 togene er på til sammen åtte millarder kroner. De nye togene blir fleksible med tanke på plass, komfort og bruksmuligheter. Det blir et bredere sovetilbud med både liggestoler og kupeer med to eller fire senger. Sovekupeene vil på dagtid kunne gjøres om til lukkede sittegrupper for familier eller forretningsreisende.

Togene får også bistro, lekeplass for barn og god bagasjeplass. Målet er at flere skal velge tog i stedet for fly.