Neste uke innfører Bane Nor en ny prøveordning for pendlerparkering i Arna, Eidsvoll og Eidsvoll verk.

Det betyr at togpendlere her må reservere parkeringsplass én dag i forveien. Og for de fleste vil det koste mer.

Togpendler Kjetil Sælen fra Arna trodde det nye bookingsystemet til Bane Nor var en spøk.

– De behandler kundene sine som duster, sier han.

Sælen er heller ikke alene om å reagere på ordningen.

På Facebook-gruppen «Vårt Arna» uttrykker flere pendlere frustrasjon mot den nye ordningen.

Tredobler prisen for pendlere

Frem til nå har det kostet en hundrelapp i måneden å parkere ved Arna stasjon.

Nå vil det i stedet koste 15 kroner hver eneste dag.

For ham betyr det en tredobling i parkeringsutgifter hver eneste måned.

DIGITAL UTFORDRING: Kjetil Sælen synes heller ikke at Bane Nor har tatt hensyn til eldre og pensjonister med den nye ordningen. Foto: Alrik Velsvik / NRK

Bane Nor hevder overfor kunder at flere bruker hjemmekontor, og mener derfor at prisen blir rimeligere for de fleste.

– Vi er klar over at det blir dyrere for de som reiser veldig ofte, men for de som reiser enda sjeldnere blir det faktisk billigere. Felles er at alle er garantert plass, sier kommunikasjonssjef i Bane Nor Eiendom, Stine Smemo Strachan.

Blir ikke dette å straffe pendlerne, dersom det blir dyrere for dem?

– Vi vil gjøre det forutsigbart for folk, slik at de vet at de har plass når de kommer fram. Vi gjør ikke dette for å hverken straffe noen eller tjene penger, sier hun.

Sælen sier at de færreste pendler mindre enn syv ganger i løpet en måned. Og at de fleste derfor vil få vesentlig høyere kostnader.

– Det er så meningsløst som det kan få blitt, sier han.

DYRERE: Ordningen gjør at det blir dyrere for de som pendler ofte, og billigere for de som tar toget sjeldent. Foto: Alrik Velsvik / NRK

Ikke en parkeringsplass i verden

Med en reisetid på bare syv minutter er toget mellom Arna og Bergen en viktig togforbindelse. Til stasjonen kommer pendlere fra Arna, Osterøy, Vaksdal og Stanghelle, som tar toget inn til sentrum.

Kjetil Sælen frykter at det nye systemet skal føre til at færre bruker toget.

– Jeg har ikke hørt om en annen parkeringsplass i verden der du må bestille dagen i forveien, sier han.

BOOKE: Før man kan parkere må man ha bestilt i forveien. Foto: Alrik Velsvik / NRK

Han er spesielt bekymret for eldre og pensjonister som har utfordringer med digitale verktøy.

Dersom du har bestilt parkeringsplass, men ikke trenger den likevel, må du avbestille plassen før klokken tolv dagen før. Hvis ikke taper du pengene.

– De harselerer med folk. De tenker ikke på oss som kunder. Noen har sittet inne på et mørkt rom og tenkt at dette var en god idé, mener han.

Skal spørre kundene underveis

Smemo Strachan i Bane Nor Eiendom skjønner at bestilling gjennom app blir en forandring for folk.

– Vi har forståelse for at det er litt ekstrajobb med å bestille gjennom den nye appen, sier hun, men legger til at det står forklart på deres nettsider om hvordan man kan benytte seg av den nye ordningen.

PILOTPROSJEKT: Bane Nors nye ordning for Arna, Eidsvoll og Eidsvoll verk skal vare helt frem til sommeren. Deretter skal de vurdere på nytt. Foto: Alrik Velsvik / NRK

Smemo Strachan sier at de har fått en del henvendelser angående den nye parkeringsordningen.

Hun understreker at for de tre stasjonene er dette er et pilotprosjekt som skal vare frem til sommeren.

– Vi kommer til å ha spørreundersøkelser for å se hvordan det fungerer, om vi bør gjøre justeringer og for å se om dette er noe vi skal fortsette med over sommeren, sier hun.

Har sett en effekt

På spørsmål om Smemo Strachan ikke er enig at det ofte er ledig på parkeringsplassen, svarer hun:

– Vi har telt biler i lang tid, og har sett at det er noen dager hvor det er ledig, og andre dager hvor det er fullt.

Hun forklarer de har gjort en god del undersøkelser og arbeid i forkant av piloten.

– Det vi har sett er at ved å sette prisen litt høyere, så er det en del som setter fra seg bilen og heller sykler og går. Det er til fordel til dem som trenger å kjøre, sier hun.

– Vi er en stor geografisk bydel, og for mange er det ikke praktisk mulig å gå til toget, sier Kjetil Sælen.

Bane Nor opplyser at dersom noen har kjøpt månedsbillett på parkering som varer lengre enn mandag, så kan de få refundert pengene.