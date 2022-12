Kjempa seg til kinotoppen

«Kampen om Narvik» er den mest sette filmen på norske kinoar siste veka. Produksjonen er sogndølen Aage Aaberge sin siste som produsent. Den handlar om det største slaget på norsk jord under andre verdskrig. Filmen hadde premiere første juledag, og er no sett av over 105.000.