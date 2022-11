Kjem langt meir regn enn venta

Meteorologane oppgraderer farevarselet for regn til oransje for midtre og indre delar av Vestland fylke. Lokalt kan kome så mykje som 150 millimeter nedbør frå torsdag til fredag kveld. Det blir også mildt. Dette gjer at NVE aukar farevarselet for både flaum og jordskredfare til oransje.