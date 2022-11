Det er dagen deretter i Teigdalen i Voss.

For eit døgn sidan låg vatnet utover gardsområdet til Kjell Olav Vassenden og familien, i dag har det trekt seg tilbake igjen.

Han viser NRK rundt på tunet og beskriv nokre dramatiske timar fredag kveld, der vatnet steig, time for time.

– Det kom rennande og kraup 20-30 centimeter oppover veggen her. Det rann inn i huset.

På garden var Kjell Olav og kona, dotter, svigerson og barnebarn.

I løpet av kort tid måtte familien ta stilling til om dei skulle evakuere eller ikkje.

– Vi kontakte politiet. Dei bestemte at vi måtte dra.

Kjell Olav Vassenden seier avgjerda om å evakuere måtte gjerast raskt. Foto: Sjur Mikal Dolve / NRK

Måtte forlate sauene

På garden til Kjell Olav hadde straumen gått. Alt var beksvart då familien måtte kome seg av garde.

Han måtte også gjere ei kjapp vurdering på om det var trygt å forlate 80 sauer som vart igjen i fjøsen. Det konkluderte han med at det var.

– Vi vurderte det som at det var liten risiko for at vatnet skulle kome inn til sauene. Eg passa på å gi dei godt med mat.

Etter planen skulle Kjell Olav og familien kome redningsmannskap i møte. Men mannskapet køyrde seg fast ved vatnet eit stykke unna huset. I staden fekk dei hjelp frå brannmannskap som kom frå ein annan veg.

Heile tida hadde han i bakhovudet at huset kunne bli teke av Teigdalselva i nærleiken.

– Eg har sett tidlegare hendingar frå Flåm og Odda. Når først elva tek tak, då arbeider ho på sine vilkår.

Nest verst

På Voss er flaumen den nest verste i moderne tid.

Ikkje fullt så gale som i 2014, men vatnet gjorde store skader. Hovudsakleg i området rundt Vangsvatnet, som Voss kulturhus og fotballbanene.

Voss herad sette kommunal krisestab for å takla situasjonen.

I Evanger er dette den største flaumen i moderne historie, der vasstanden var 25 cm høgare enn flaumen i 2014

Framleis pumping av vatn

Mannskap frå brannvesenet i Voss pumpar laurdag framleis ut vatn frå kulturhuset, tinghuset og ungdomsskulen, skriv Voss herad i ei pressemelding.

Det er ikkje klart kor lang tid arbeidet vil ta, og dei skriv at det vil gå føre seg så lenge som naudsynt.

Flaumskadane på Voss kulturhus gjer at det må stengast for all aktivitet i alle fall neste veke. Konsekvensane for drifta elles blir det no jobba med å kartlegge.

Neste møte i kriseleiinga blir søndag føremiddag.