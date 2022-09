Kiwi-butikk lyste ut 10 stillinger på 20 prosent: – Fortvilende, sier fagforeningstopp

For en drøy uke siden, la Kiwi Krokeideveien i Bergen ut 10 deltidsstillinger på 20 prosent.

Det har møtt kritikk fra en bransje der hver tredje ansatt jobber deltid, og der svært mange er misfornøyd med stillingsbrøken.

Ifølge regionsjef i Kiwi Vest, Jan Olav Mjøs, er årsaken til utlysningen bygging av ny butikk der det ikke er kjent hva omsetningsnivået vil bli på sikt.

– Vi ønsker å legge til rette for flere stillinger man kan leve av. Nå er fire av seks årsverk 100 prosent. Skulle de to siste vært det, hadde vi hatt store problemer med å overholde hviletidsbestemmelsene med lange åpningstider, sier han.

Mjøs sier at butikken skal se an sammensetningen av ansatte før stillingsprosenten blir satt på de enkelte.

– Vi håper på flere større stillinger på sikt, men vi trenger miksen av heltid og deltid.

Det faller ikke i smak hos regionsleder i Handel og kontor Vest, Espen Berntsen.

– Jeg tenker at det er et stort problem. Nesten 390 000 mennesker jobber i varehandelen og halvparten av dem oppgir at de jobber ufrivillig deltid, sier han.

Det var Fri fagbevegelse som først omtalte saken.

VIL HA MIKS: – Vi håper på flere større stillinger på sikt, men vi trenger miksen av heltid og deltid, sier regionsjef i Kiwi Vest, Jan Olav Mjøs. Foto: KIWI

Nesten halvparten jobber ufrivillig deltid

Berntsen sikter til en fersk undersøkelse gjort av Tankesmien Agenda. Der oppga 47 prosent av de spurte at de jobbet ufrivillig deltid.

9000 medlemmer i Handel og kontor deltok i undersøkelsen. Halvparten av dem jobbet deltid.

Onsdag ettermiddag ligger det over 700 ubesatte deltidsstillinger i butikker, på jobbsøkerportalen Finn.no.

– Det er fortvilende. Varehandelen er en enorm og viktig bransje i Norge, og vi ønsker at folk skal kunne leve av jobben sin, sier Berntsen.

Han mener også deltidsutfordringen er et likestillingsproblem.

– Blant våre medlemmer er 72 prosent kvinner. Det er langt flere kvinner enn menn i varehandelen og de opplever å ikke få boliglån på grunn av lave inntekter. I tillegg blir de sittende med telefonen i hendene i håp om å kunne ta på seg flere vakter. Sånn vil vi ikke ha det, sier Berntsen.

ØNSKER ENDRING: Regionleder Espen Berntsen i Handel og kontor Vest, håper et nytt lovforslag vil føre til større stillingsbrøker. Foto: PRIVAT

Nytt lovforslag på trappene

Regjeringen ønsker å styrke retten til heltid gjennom flere forslag som er under komitébehandling.

Ett av lovforslagene er at hovedregelen i arbeidslivet skal være ansettelse på heltid. Behov for deltidsansettelse skal dokumenteres av arbeidsgiver.

I forbindelse med lanseringen av de ønskede endringene i arbeidsmiljøloven i juni, uttalte arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) følgende i pressemeldingen.

– At flere jobber heltid er viktig, både for den enkeltes mulighet til å forsørge seg selv og i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Høy velferd i fremtiden er avhengig av at mange nok jobber i hele stillinger, sier Persen.

Direktør for samfunnspåvirkning i Virke, Stian Sigurdsen, vektlegger at det er flere ansatte som ønsker å jobbe deltid og flere som har krav på deltid etter loven.

– Når noen har krav på eller ønske om deltid, så fører dette til deltidsbrøker som blir ledige. I deltidsdiskusjonen kommer man derfor ikke unna det faktum at deltid avler deltid. Når man kombinerer dette med lange åpningstider, varierende behov for bemanning og lite fleksible arbeidstidsregler, så får man det deltidsbildet vi ser i dag, skriver han i en e-post.

Sigurdsen skriver videre at Virke legger til grunn av virksomhetene gjør grundige vurderinger før de utlyser deltidsstillinger.

– Vi har ingen problemer med at noen av ulike grunner ønsker å jobbe deltid, men det skal ikke være deltid som er standarden, sier Berntsen.