Kinn: Høgre og Frp ser til Raudt og INP

Det er enno ikkje avklart kva parti som skal styre Kinn. Fredag føremiddag erfarer både NRK og Firdaposten at Høgre, Frp og Senterpartiet går inn eit valteknisk samarbeid med Raudt og INP. Men gruppeleiar for Frp, Frank Willy Djuvik, seier at ingenting er avgjort. – Ting er ikkje klart, før alt er klart. Førebels er det ingen signert avtale, seier han.