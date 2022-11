Kinn vann integreringspris

Årets busettings- og integreringspris gjekk til Kinn kommune.

Den vert delt ut av Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (Imdi) til kommunar som er flinke til å legge til rette for flyktningar.

Dei skriv at Kinn har hjarte for integrering og er nyskapande, langsiktige og til insprasjon for andre.

– Eg kan ikkje tenkje meg noko gjevare enn å få pris for evna til å ta vare på og integrere folk, seier ein stolt ordførar Ola Teigen (Ap, til høgre).