Kinn-ordføraren: – Ingen har fått fleirtal

– Det vart så tett som me frykta eller spådde på førehand, seier ordførar Ola Teigen (Ap) etter folkerøystinga i Kinn. – Kommunen er delt på midten i sitt råd til politikarane. No er det opp til partia å tolke dette. Det er vanskeleg. Ingen har fått fleirtal, for begge sider har fått under 50 prosent, så rådet er ikkje spesielt tydeleg, seier han.