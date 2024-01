Kinn kommune får dagbøter

Kinn kommune vil i dag ha eit møte med Arbeidstilsynet, etter at dei i går varsla om at dei no gir dagbøter for at kommunen ikkje har møtt pålegget om ny brannstasjon for dei tilsette. Det skriv Firdaposten. Strid rundt anboda gjer at prosjektet har trekt ut i tid. Klagenemnda for offentlege innkjøp konkluderte før jul med at då kommunen avviste det ein entreprenørselskapet i anbodskonkurransen, burde dei også ha avvist et andre. No risikerer kommunen dagbøter på 7500 kroner. Kommunalsjef Rolf Bjarne Sund seier han håpar Arbeidstilsynet vil gå vekk frå kravet om dagbøter.