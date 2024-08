Saka samanfatta: 2024 er eit utbrotsår for kikhoste i Noreg, og registrerte tilfelle av sjukdommen har dobla seg over sommaren.

Dei fleste har fått ein kombinasjonsvaksine mot kikhoste, polio, difteri og stivkrampe gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, men denne vaksinen varar ikkje like lenge som andre vaksinar.

Folkehelseinstituttet anbefaler alle vaksne å ta ein oppfriskingsdose kvart tiande år.

Berre 25 prosent av den vaksne befolkninga har følgt denne anbefalinga dei siste ti åra.

Mange vaksne gløymer å vaksinere seg etter at dei er ute av barnevaksinasjonsprogrammet.

Vaksinasjon er viktig for å hindre alvorleg sjukdom hos den enkelte, men også for å beskytte dei som har høgare risiko, som pasientar med immunsvikt og barn under eitt år, seier Folkehelseinstituttet.

Det begynner som ei forkjøling med litt hoste.

Så kjem pipande innpust og kraftige hosteanfall, gjerne med brekkingar og oppkast.

Slik kan eit tilfelle av kikhoste, eller hundredagarshoste som det òg kallast, gå føre seg.

I år er eit såkalla utbrotsår for sjukdommen, seier Fredrik Skår i Folkehelseinstituttet.

– Dette er ein sjukdom som kjem igjen kvart år, nokon år med fleire tilfelle enn andre. Det ser me i Noreg og andre europeiske land i år.

Her til lands har registrerte tilfelle dobla seg over sommaren.

Ved utgangen av mai var det registrert 2102 tilfelle av kikhoste i Noreg. Per veke 32 har talet stige til 4037, viser tal frå FHI.

Fakta om kikhoste Reknast som ein svært smittsam sjukdom, som smittar via dropar i forbindelse med hosteanfall.

Gjennomgått sjukdom gir mange års immunitet, men ikkje livslang immunitet.

Inkubasjonstid er vanlegvis 7–10 dagar.

Sykdomsforløpet deles inn i to stadium: først får ein en periode med forkjølelsesliknende symptom, som hoste, feber og rennande nase. Dette varer som varer rundt ei veke. Etterpå fylgjer det eit anfallsstadium som er kjennetegnet av kraftige hosterier med piplydar (kiking). Nokon hostar så mykje at dei får brekningar eller oppkast.

Kikhoste kan vere farleg for små barn, spesielt for spedbarn, fordi dei kan slutte å puste i forbindelse med hosteanfalla.

Verdas helseorganisasjon (WHO) berekna i 2014 at det var 24,1 million kikhostetilfelle globalt og 160 700 dødsfall hos barn under 5 år, hovudsakleg i låginntektsland.

WHO bereknar at 86 % av verdas barn per 2018 er vaksinert med tre dosar kikhostevaksine i løpet av første leveår. Vaksinasjonsdekninga har likevel vore lågare under covid-19-pandemien, med 81 % i 2021 og 84 % i 2022. Kilde: Folkehelseinstituttet

Bør friskast opp kvart tiande år

På Universitetet i Bergen er det ikkje mange som på ståande fot kan svare på om dei eigentleg er beskytta mot kikhoste.

– Eg veit at eg har blitt vaksinert ein gong, men kor lenge det er sidan veit eg ikkje.

24 år gamle Elena Grøtta Giske må skrolle seg gjennom journalen på helsenorge.no.

– Ja, den har eg jo fått fem gonger, den!

Elena Grøtte Giske (24) pleier ikkje å sjekke om ho trenger å friske opp vaksinane sine, med mindre ho skal ut og reise. Foto: John Inge Johansen / NRK

Som Giske har dei aller fleste av oss allereie fått ein kombinasjonsvaksine mot kikhoste, polio, difteri og stivkrampe gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

Men visste du at den bør friskast opp med ein ny dose kvart tiande år?

– Me har fått denne vaksinen fleire gonger frå spedbarnsalder og gjennom ungdomsskulealder. Men den varar ikkje like lenge som andre vaksinar. Så me anbefaler alle vaksne å ta ein oppfriskingsdose kvart tiande år, seier Skår i FHI.

NRK forklarer Kikhoste­vaksine Kikhoste­vaksine Kven bør ta ny dose av vaksinen? Gravide bør ta ein ny dose for å beskytte fosteret. Vaksne som ikkje har tatt vaksinen på ti år bør også ta ein ny dose. Kikhoste­vaksine Kor farleg er kikhoste? Få vaksne døyr av kikhoste, men sjukdommen kan vere langvarig. Hosten er intens, og ein hostar seg heilt tom for luft. For spedbarn er sjukdommen farleg, derfor tilrådast gravide å vaksinere seg. Kikhoste­vaksine Kor finn ein opplysningar om eigen vaksinasjon? På helsenorge.no finn dei som er fødd etter 1995 alle vaksinasjonsopplysningar. For dei som er fødd før det finst berre dei nyaste opplysningane. Kikhoste­vaksine Kor kan ein ta vaksinen? Ein kan ta vaksinen fleire stader, mellom anna hos fastlegen og på apoteket. Kikhoste­vaksine Kor mykje kostar det? Det er ulike prisar, men ein betalar for sjølve vaksinen og for jobben som gjerast. Det kostar mellom 400 og 900 kronar på ulike stader. Forrige kort Neste kort

Tre av fire vaksne er ikkje beskytta

Sidan 2013 har alle tiandeklassingar fått tilbod om kombinasjonsvaksinen mot dei fire sjukdommane.

Det takka 24 år gamle Giske ja til for åtte år sidan, kom det fram etter litt skrolling på helsenorge.no.

Men om to år er ho altså så dårleg beskytta at FHI anbefaler ein oppfriskingsdose.

Dei siste ti åra har berre 25 prosent av den vaksne befolkninga følgt den anbefalinga, viser tal frå Nasjonalt vaksineregister SYSVAK.

– Me ønskjer at vaksne vaksinerer seg for å hindre alvorleg sjukdom hjå den enkelte, men òg for å beskytte dei som har høgare risiko, som pasientar med immunsvikt og born under eitt år, seier Skår.

– Går i gløymeboka

Tilbake på UiB må òg Linea Klokk sjekke journalen for å finne ut om ho framleis er beskytta mot kikhoste.

Ho trur folk gløymer å vaksinere seg etter at dei er ute av barnevaksinasjonsprogrammet.

– Plutseleg er ein vaksen, og det er ingen som seier at ein skal gjere det. Då går det kanskje i gløymeboka, då, seier studenten.

Vaksinar kostar pengar, seier studenten Linea Klokk (24). Då blir det fort sånn at ho berre tar dei ho absolutt må ha. Foto: John Inge Johansen / NRK

Sjølv fekk ho tatt ein runde med vaksinar i samband med ei reise til Tanzania.

– Eg veit ikkje heilt om eg hadde tatt det visst eg ikkje måtte gjere det for å reise.

Det er ho ikkje åleine om, trur Skår.

– Me veit at det er mange som tar denne vaksinen når dei skal ut og reise, noko mange gjer i 20-åra, så nokon vil ha fått ei oppfrisking i samband med det, seier han.

– Har du ei anbefaling til dei som ikkje har vore på backpacking og fått sjekka status på vaksinane sine?

– Me anbefaler alle å vaksinerast kvart tiande år. Den beskyttar jo mot andre sjukdommar enn kikhoste òg, så her er det mange gode grunnar til å vaksinerast.