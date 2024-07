Kielland klar for Wolfsburg

Branns midtbanestjerne Justine Kielland er solgt til tyske Wolfsburg, melder bergensklubben.

21-åringen kom til Brann i august og storspilte for Brann bl.a. i Champions League, hvor hun scoret to mål mot Lyon.

Kielland sier det var et vanskelig valg å forlate Brann nå, men sier overgangen til Wolfsburg var en mulighet hun ikke kunne gå glipp av.

– Jeg er veldig takknemlig for all støtte vi har fått gjennom dette året av supporterene. For min del er Champions League noe jeg alltid vil huske, og det hadde aldri vært det samme uten dere, sier hun til Brann.no.