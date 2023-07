Da Søfteland var på jobb utenfor Landro kirke i Øygarden i starten av juni, fikk han et spesielt syn. På en parkeringsplass møtte han en katt og en hoggorm.

– Hoggormen prøvde å hogge til katten, men katten var veldig avslappet. Da jeg begynte å filme vendte den oppmerksomheten mot meg.

Da Søfteland vendte tilbake til åstedet ikke lenge etterpå så han katten igjen.

– Jeg tenkte at katten var fornøyd, og at hoggormen hadde gått til skogs, men så fikk jeg øye på rester av kroppen dens, uten hode og hale.

Det var et spesielt syn som møtte Sjur Søfteland da han var på Jobb i Øygarden i starten av juni. Foto: Sjur Søfteland

Du er tryggere med katt enn uten

Dag Dolmen er herpetolog ved NTNU, og forsker på hoggorm. Han sier at man ikke skal se bort ifra at det er katten som tok knekken på hoggormen.

At katten vant kampen mot hoggormen overrasker han ikke.

– Katten er veldig rask i bevegelsene. Hoggormen prøver å angripe, men katten er så rask at hoggormen bommer.

Dolmen forteller at han har hørt om flere konfrontasjoner mellom katt og hoggorm, og hoggormen har aldri vunnet.

Dag Dolmen, som forsker på hoggorm sier at katten er en utrolig god hoggormjeger. Foto: Privat

– Du er tryggere for hoggorm med katt enn uten, sier forskeren.

Har du hund derimot, kan hoggormen være farlig.

– Hunden er fremme med snuten og blir lett bitt, men katten er utrolig god som hoggormjeger.

Kan skade katter og mennesker

– Jeg håpet at katten ikke hadde blitt bitt, sier Søfteland.

To uker etter hendelsen var han på et nytt oppdrag på samme sted, da fikk han bekreftet at det gikk fint med katten.

– Jeg møtte samme katten igjen, så den hadde ikke skadet seg i hvert fall.

Skulle katten, tross oddsene, bli bitt av hoggorm, ligger den tynt an, sier Dolmen.

Hoggormen vant ikke mot katten denne gang, men oddsene var aldri på dens side. Foto: Sjur Søfteland

– Hunder kan bli kraftig syke, så jeg vil tro at katter også kan bli det. Få den til veterinær, så går det sannsynligvis bra.

Mennesker kan også bli syk dersom de blir bitt av hoggorm.

– Bittstedet svulmer gjerne opp, og noen får allergiske anfall. Det er ikke alltid at den injisere gift, men anbefalingen er å oppsøke lege uansett, sier Dolmen.

Var ikke redd

Å ha fobi mot slanger er vanlig, ifølge Helse-Norge, men Søfteland ble ikke redd da han så hoggormen.

– Jeg har et avslappet forhold til hoggorm, jeg har møtt på dem så mange ganger. Du må jo nesten tråkke på dem for at de skal bite deg.

Verken katten eller fotografen var redd for hoggormen. Foto: Sjur Søfteland

For dem som ikke er like avslappet når det gjelder hoggorm, kan Dolmen fortelle at det ikke er så stor sannsynlighet for å møte på dem om sommeren.

Fra påsketider frem til sommeren er det ganske vanlig å møte på hoggorm, men om sommeren er det såpass varmt at hoggormen kryper i skjul.

Ønsker man å være så trygg som mulig, må man befinne seg i Nord-Norge, men selv der kan de slange seg over svenskegrensen eller finlandsgrensen.

– I Sverige og Finland går hoggormene omtrent opp til norskegrensen i Sør-Varanger.