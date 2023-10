Kasta stein på skulebygg – hamna i arresten

Ein mann i 20- åra blei i dag tidleg hanka inn av politiet etter at han blei teken for å kaste stein på Sælen skole i Fyllingsdalen i Bergen. Politiet fekk melding om hendinga klokka 05. 19. Operasjonsleiar Frode Kolltveit i Vest politidistrikt seier det er ukjent om mannen prøvde å bryte seg inn på skulen. Mannen blei teken med til legevakt der det blei teke blodprøve av han. Det viste seg at han var rusa og han blei teken med til drukkenskapsarresten. Mannen blir politimeld, seier Kolltveit.