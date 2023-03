Kasper Skaanes klar for Sogndal

27 år gamle Kasper Skaanes går frå Brann til Sogndal. Det stadfestar klubbane på sine nettsider.

– Det er sjølvsagt trist å forlata Brann, for det er klubben min. Det er Brann eg har heia på sidan eg var liten. Men no måtte eg lytta til hovudet og ikkje hjartet, og for min vidare karriere var dette rett val, seier Skaanes til brann.no.

Midtbanespelaren endar med det på 159 kampar og 18 scoringar for Brann.

– Me er særs glade for at me har fått inn ein så habil og spanande midtbanespelar som Kasper, seier Håvard Flo, sportsleg leiar i Sogndal Fotball.