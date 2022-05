Dødeleg art kom snikande under eit skip

Vitenskapelig navn: Didemnum vexillum

Populærnavn: Japansk sjøpung, også kalt havnespy

Artsgruppe: Kappedyr

Leveområde: Marin, fra 0-80 meters dybde og -2 til 24℃

Rekruttering: Kjønnet formering - larveproduksjon ved 14-20℃, larvene bunnslår innen 6-24 timer. Ukjønnet formering - ett dyr blir til to (kolonien kan 11-doble størrelsen på 14 dager), i tillegg kan små biter av kolonien snøres av og danne nye kolonier.

Opphav: Arten er spredt over store deler av verden, men kommer sannsynligvis opprinnelig fra Japan.

Risikovurdering: I 2018 vurderte Artsdatabanken D. vexillum som en dørstokkart. Dette betyr at arten ikke reproduserte i norske farvann, men man regnet med at det ville skje innen 50 år. Arten er nå funnet flere steder utenfor kysten av Norge og kan ikke lengre beskrives som en dørstokkart for Norge. Artsdatabanken har vurdert D. vexillum til svært høy risiko(SE).

Kjelde: Statsforvalteren.no