Karpefiskar blei kjendisar – no er dei flytta på hemmeleg adresse

– Dei er veldig vakre! Spesielt den gule. Den ser ut som gull som rører på seg i vatn, og er i særklasse vakker.

Inger Johanne Moe legg ikkje band på seg når ho skal skildra fiskane sine.

– Ein får nærmast eit kjæledyrforhold til dei, seier Moe.

Karpefiskane, som er av typen koi, er blitt kjendisar på Stord i Sunnhordland dei siste åra.

Mysteriet rundt tjuveriet

For å skjøna historien, må me spola tilbake til 2017.

Fire fiskar blei stolne frå den private hagedammen til Moe, men dukka seinare opp i ein gammal vassverkdam frå 1913.

Det var avisa Sunnhordland som først skreiv om tjuveriet av karpane.

Her kosar karpane seg i den private hagedammen før 2017. Men i 2017 blei fire av dei stolne, og flytta til eit gammalt vassverk. Her sym den eine fisken rundt i det gamle vassverket i mars 2022. Men demninga var dårleg, og Stord kommune måtte ta grep. Elles stod over 115 hus i fare. Og no er vassverket tømt. Først seinare i år blir det bestemt kva som skal skje med den gamle dammen. Her får karpane ny heim. Men framleis er skjebnen deira ikkje avklart.

Tjuveriet og den ulovlege omplasseringa av karpene er aldri blitt oppklart.

I fem år vaks dei seg store i sin nye heim. Ein av dei forsvann etter kvart, men tre var igjen då det blei bestemt at vassverket måtte tømmast.

Konstruksjonen i den over 100 år gamle dammen er ikkje sikker nok, ifølgje Noregs vassdrags- og energidirektorat. I verste fall kunne eit dambrot føra til store skadar.

– Då er det rundt 115 hus som står i fare, sa Arnstein Hetlesæter i Stord kommunalteknikk til NRK i fjor haust.

LIVET I VASSVERKET: Fleire koifiskar har levd i eit nedlagt vassverk på Stord i fem år. No er vassverket tømt, og to av fiskane er flytta til ein ny dam.

Hemmeleg aksjon

Dei siste månadene har det vore fleire mislukka forsøk på å redda karpene, med både håv og lense.

I siste liten blei to av dei fanga, like før dammen blei heilt tømt.

– Eg har eit hemmeleg «crew» som stilte opp, og dei var heilt fantastiske. Det var ein halsbrekkande aksjon som enda godt, seier Moe.

– Me feira med kaffi og sjokolade!

NY DAM: To koifiskar fekk ny heim etter ein storstilt redningsaksjon. Dammen dei budde i, blei tømt for vatn.

Fiskane blei flytta til ein privat hagedam, men det er hemmeleg kor han er.

– Karpefiskar kan døy viss dei blir utsette for stort sjokk. Dei måtte få fred no, frå både folk og journalistar, seier ho.

Men det er ikkje sikkert at fiskane får lov til å bu i den nye dammen.

Ikkje lov å flytte fiskar

Det er berre gullfiskar og koikarpar som er lovlege å setja ut i private hagedammar. Føresetnaden er at dammen er innretta og plassert slik at vatn og organismar ikkje kan sleppa ut i andre vassdrag.

Og før ein flyttar fiskar frå ein dam til ein annan, må det søkjast om løyve frå Miljødirektoratet. Det er ikkje gjort i dette tilfellet.

– Det er veldig viktig å ha oversikt over framande artar, og når dei blir flytta frå ein stad til ein annan. Me må vera sikre på at den nye staden er innretta slik at fisken, eller sjukdomar og parasittar han eventuelt har, ikkje kan spreiiast i naturen.

Det seier prosjektleiar Jarle Steinkjer ved fiskeseksjonen i Miljødirektoratet.

– Vil det vera muleg å søkja om løyve i etterkant?

– Ja, det vil det. Viss den nye dammen oppfyller krava i forskrifta, vil fiskane, dersom dei er koikarper, kunna vera der. Viss dammen ikkje gjer det, må eigar flytta fiskane frå dammen, seier seniorrådgivar Anniken Gjertsen Skonhoft ved juridisk seksjon i Miljødirektoratet.

– I utgangspunktet kan brot på regelverket medføra bot eller gebyr. Dersom tiltakshavar skaffar seg det naudsynte løyvet, er det likevel lite sannsynleg at me vil følgja opp dette ytterlegare.

FANGA: Det måtte fleire forsøk til for å få tak i karpefiskane. – Det var så spennande, seier eigaren, Inger Johanne Moe. Foto: Privat

Inger Johanne Moe seier det ikkje blei tid å søkja før vatnet forsvann frå vassverket. Dessutan tenkte ho at ein ikkje måtte søkja for å flytta dei til ein privat dam.

– Det var ikkje eit vassdrag me sette dei ut i, men ein privat opparbeidd dam. Det var eit større brotsverk å stela dei frå min private dam i si tid, og så setja dei ut i vassverket, seier ho.

– Om nokon vil agera no, vil det vera merkeleg, meiner ho.

ATTRAKSJON: Det er mange som har følgd med på og mata fiskane etter at dei på mystisk vis dukka opp i vassverket i 2017. Foto: Privat

Vil ha ro

Då vatnet var delvis nedtappa og bergingsaksjonen starta, fann dei berre to karpefiskar.

Ingen karpefiskar blei observert då kommunen var ferdig med tappinga, og trekte ut «proppen» i dammen. Men det var omlag 100 aure, som blir avliva.

– No håpar eg sluttstrek er sett, og at me kan få ro om saka, seier Inger Johanne Moe.