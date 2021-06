Karianne måtte be om unnskyldning fordi ho ikkje fortalde om kjærasten

Er utdanningspolitikar pluss utdanningsbyråkrat lik sant? Når går stolne blikk og usagde ord over til å bli ein kjærleiksrelasjon?

Og på kva tidspunkt skuldar du å gjere omgjevnadene dine merksam på at du har funne kjærleiken?

Det er spørsmåla i kjærleiksdramaet som i dag fann vegen heilt inn på fylkestinget i Vestland, under posten «Vurdering og konkludering kring sak om habilitet – Karianne Alette Torvanger».

I sentrum for historia er nemnde Karianne. I løpet av 2019 fann ho tonen med Kenth Rune Teigen Måren, og på eit tidspunkt gjekk den gode tonen over til å bli noko meir.

Dei vart rett og slett kjærastar, og kjærleiken er størst av alt.

Det var berre eitt problem.

Ho var folkevald og han var byråkrat.

Eller meir presist: ho var Arbeidarpartiet-politikar i fylkeskommunen, attpåtil leiar i opplæringsutvalet; og han var leiar i opplæringsadministrasjonen i fylkeskommunen.

Og med det slo både forvaltningslov og kommunelov inn, med sine regler for habilitet.

VESTLAND FYLKESTING: Posten «habilitet – Karianne Alette Torvanger» sto på sakslista til fylkestinget i Vestland i dag. Foto: Hordaland fylkeskommune

– Kasta på bålet av sine eigne

Lova ramser opp ulike relasjonar som kan vere problematiske: «svogerskap», «er eller har vore gift», «verje», «fostermor» – men ikkje kjærastar.

Likevel burde dei to ha varsla sine overordna.

Det seier ekspert i forvaltningsrett Jan Fridthjof Bernt.

– At ein folkevald har eit nært forhold til ein tilsett i administrasjonen vil vere eit mogeleg habilitetsproblem i saker der den tilsette har vore tungt inne i saka, seier han.

Det same seier advokatfirmaet Thommessen, som har granska saka.

I rapporten konkluderer dei med at Torvanger og seksjonssjef Måren ikkje har vore inhabile i sakene dei har handsama, men at dei likevel burde ha varsla sine .

Og med det var saka ute av verda? Nei, ho hadde berre byrja.

– Skikkeleg ille vart det då gruppeleiar i Ap, Anne Gine Hestetun, først fekk høyra det frå nokon andre, skriv redaktør i Sogn Avis, Arve Uglum.

Redaktør i Firda, Kai Aage Pedersen, er krassare:

– Arbeidarpartiet bør ta ein skikkeleg runde med seg sjølve og revurdere det køyret dei har lagt opp til. Dei har mangla politisk gangsyn, seier han.

STØRST AV ALT: – Eg heiar på kjærleiken. Dette skulle fylkeskommunen vore forutan, seier fylkesordførar i Vestland, Jon Askeland. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

– Heilt hårreisande

Bakgrunnen var sakstilfanget som vart sendt ut frå Arbeidarpartiet i forkant av fylkestinget i dag.

I dette kravde partiet fire botsøvingar frå Torvanger.

Ho må gje ei skriftleg orsaking til fylkesordførar og fylkestinget.

Gruppestyret tilrår at Torvanger får ei skriftleg åtvaring frå fylkesordførar.

Torvanger må gje ei skriftleg orsaking til Vestland Arbeidarparti si fylkestingsgruppe.

Torvanger pliktar å gjenopprette eit positivt og konstruktivt samarbeid med administrasjonen. Om naudsynt med ekstern hjelp.

– Heilt hårreisande, seier Else Leona McClimans, når ho får sjå lista.

Ho er arbeidsrettsadvokat i Norsk Lektorlag og seier det er «påfallande» kor ofte det er kvinna – og ikkje mannen – som vert gjenstand for snakk og mediemerksemd når ein kjærleiksrelasjon hamnar i offentlegheita.

I 2013 bad kulturminister Hadia Tajik om at habiliteten hennar vart vurdert etter at ho vart saman med Høgre-politikar Stefan Heggelund.

Ap PLUSS H: I 2013 bad den gong kulturminister Hadia Tajik om at habiliteten hennar vart vurdert etter at ho vart saman med Høgre-politikar Stefan Heggelund. Foto: Stian Lysberg Solum

Professor i rettsvitskap, Eivind Smith, uttalte då at «det har oppstått litt småhysteri omkring habilitetsspørsmål» og at «du blir ikkje inhabil fordi du er kjæraste med nokon».

– Sitatet mitt frå 2013 står seg ganske godt, seier han no.

Han legg til:

– Om granskaren har rett i at ingen av partane hadde vore inhabile i noko vedtak, så er det neppe noko juridisk problem i denne saka heller.

Men var det eit politisk problem?

– Eg heiar på kjærleiken. Dette skulle fylkeskommunen vore forutan, seier fylkesordførar i Vestland, Jon Askeland.

– Skjematisk tilnærming til kjærleik

Ikkje desto mindre sto «habilitet – Karianne Alette Torvanger» på sakslista til fylkestinget i Vestland i dag.

Men det vart ein kort seanse.

Fylkesordførar innleia tinget med å vise til at Torvanger allereie hadde bedt om unnskyldning for at ho ikkje informerte om forholdet tidlegare, og at gruppeleiarane i dei ulike parti var samde om at meir debatt ikkje var naudsynt.

Han la til:

– Eg vil legge til at ei skriftleg orsaking til fylkeskommunen er motteken.

Godt det stoppa her, seier Arve Uglum i Sogn Avis:

– Eg trur politikarane sparte seg for noko som kunne blitt veldig pinleg ved å haldae dette som ei orienteringssak. Denne saka er ikkje viktig, men først og fremst privat.

Han legg til:

– Elles er eg litt forbausa over den skjematiske tilnærminga Ap og ein del andre tydelegvis ventar at folk skal ha til kjærleikslivet sitt.

NRK har vore i kontakt med Karianne Alette Torvanger og gruppeleiar i Vestland Arbeidarpartiet, Anne Gine Hestetun, men ingen av dei ynskjer å uttale seg om saka.