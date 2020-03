NRK har dei siste dagane omtala 27 år gamle Kari sitt mareritt. Først åra då ho blei misbrukt av ein meir enn ti år eldre slektning, så fleire år i rettssystemet.

Retten meiner at det handlar om seksuelle handlingar og ikkje seksuell omgang. Difor frikjende dei han.

For når det gjeld seksuelle handlingar gjeld foreldingsfristen frå handlinga tek slutt.

Dermed var dei omfattande overgrepa mot Kari forelda då ho endeleg torde å melde det, mange år etter at dei skjedde.

– Du vil jo ikkje at nokon skal vite. Eg hugsar at det var så frykteleg skamfullt. Det her må ingen vite, eg er berre ein sånn skitten klut no, seier Kari.

Klart ja frå Frp

I 2014 blei foreldinga oppheva for seksuell omgang, medan det for seksuell handling framleis er slik at sakene blir forelda ti år etter at dei har skjedd.

Denne forskjellen i lova gjorde altså at Kari sin overgripar blei frikjend.

– Det bør ikkje vere eit slikt skilje. Seksuelle handlingar kan openbert, opplevast som eit seksuelt overgrep, særleg for eit barn, seier justispolitisk talsperson i Frp, Kari Kjønaas-Kjos til NRK.

Ho har sendt eit skriftleg spørsmål til justisministeren og spurt om ho vil ta eit initiativ til ei slik lovendring.

– Gjeve at vi har kunnskap om alt dette, meiner eg at vi må gjere ei endring i lovverket, slår Kjønaas-Kjos fast.

Partiet Raudt støttar også Kari sitt krav om å gjere noko med foreldingsfristane.

Dei legg vekt på at det i snitt tek 17 år før ein som er utsett for overgrep, fortel kva dei har vore utsett for.

– Foreldingsfristane må ta høgde for dette, og vere lange nok til å sikre offera rettstryggleik. Difor må vi endre lova slik at foreldingsfristen blir forlenga, seier Silje J. Kjosbakken, 2. nestleiar i Raudt.

VIL ENDRE LOVA: Kari Kjønaas-Kjos i Framstegspartiet meiner at foreldingsfristane for seksuelle handlingar bør opphevast. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Høgre seier nei

– Kari si historie om korleis overgrepa i barndommen har prega oppveksten og vaksenlivet gjer sterkt inntrykk, seier Frida Melvær (H).

Ho er medlem i justiskomiteen på Stortinget.

Men trass i at ho tykkjer historia til Kari er sterk, så er ikkje partiet hennar villig til å endre lovene som regulerer når ei sak er forelda eller ikkje.

– Vi ønskjer at ofra skal varsle så tidleg som mogeleg, og slik sett vil ein foreldingsfrist kunne bidra til at saker vert oppklart raskare og at det vert meldt ifrå, meiner Melvær og Høgre.

FORSTÅR KARI: Høgre-politikar Frida Melvær meiner at det må gjerast meir for at overgrepsoffer skal melde frå tidlegare. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høgre

Ap vil ha gjennomgang

Men ho er samd i at ofra for seksualkriminalitet må møtast av eit apparat som gjer denne prosessen lettare.

– Eg vil stille justisministeren spørsmål om korleis vi kan møte akkurat desse ofra på ein enda betre måte, seier Melvær.

Lene Vågslid i Arbeidarpartiet er leiar for justiskomiteen på Stortinget. Ho tykkjer det er sterkt av Kari å stå fram med si historie.

– Eg kan ikkje gå inn i ei enkeltsak, men likevel meiner eg at denne saka viser at det er grunn til å gå igjennom dette ein gang til. Det vil vi gjere, lovar Vågslid.

Slik stiller partia på Stortinget seg til å oppheve foreldingsfristane for seksuelle handlingar:

Framstegspartiet: Ja

Høgre: Nei

Venstre: Nei

Senterpartiet: Nei

Arbeidarpartiet: Vil gå igjennom regelverket på nytt.

Raudt: Vil ha lovendring, men har ikkje diskutert foreldingsfristar

SV: Har ikkje diskutert foreldingsfristane, men vil ha ei ny samtykkelov

KrF: Har ikkje svart

MDG: Har ikkje svart

Tilsvar frå mannen sin advokat Ekspandér faktaboks NRK har bedt advokat Ivar Blikra om å kommentere saka om Kari. Vi vel å attgi ordrett Blikra sine kommentarar: I denne saken har min klient i tre rettsinstanser erkjent at han utsatte sin slektning for seksuell handling for 20 år siden. Han var den gang 19 år, lettere psykisk utviklingshemmet og med en mental alder svarende til 9-12 år. En lettere psykisk utviklingshemming fritar ikke for straff, men får ofte betydning under straffeutmålingen.

Fornærmede sier i artikkelen at hun er blitt «mistrudd». Det oppleves svært lite dekkende. Forsvarer har i sine prosedyrer i tre rettsinstanser sagt at fornærmede er troverdig og at retten skal lytte til det hun har forklart.

Det sentrale bevisspørsmålet for retten har vært om fornærmede har forklart seg om seksuelle handlinger eller seksuell omgang. Sondringen er viktig fordi handlinger var foreldet, omgang var det ikke. Handling er typisk berøring, det å ta på eller beføling. Omgang er samleielignende bevegelser. Om dette sa Gulating i sin siste frifinnende dom: «Bevisførselen etterlater tvil om måten berøringene skjedde på. Det foreligger også tvil om intensiteten og varigheten av berøringene».

Retten møter betydelige bevisutfordringer i saker som er opp mot 20 år gamle. Det er derfor ikke påfallende at èn rettsinstans har dømt ham og to rettsinstanser har frifunnet ham, men svært krevende for de involverte å stå i en rettsprosess over fire år.

Vi har lang rettstradisjon for at foreldelsesfristene varierer etter forbrytelsens grovhet. Konsekvensene for fornærmede antas presumptivt å være alvorligere om en har vært utsatt for seksuell omgang enn om man har vært utsatt for seksuell handling. Begrunnelsen for foreldelse er bevismomentet. Etter som tiden går blir bevisene mer usikre og faren for feiltakelse desto større.

I denne saken har man ikke andre bevis enn fornærmedes og tiltaltes forklaringer. Med de nyanseringene lovverket har for typer av seksuallovbrudd og det strenge beviskravet som gjelder i straffesaker: Hvordan kan retten tyve år senere være sikker på om det var handling eller omgang fornærmede ble utsatt for? Det er min oppfatning at både fornærmede og tiltalte i denne saken gjorde sitt beste for å søke å beskrive gamle handlinger. En annen begrunnelse for foreldelse er at samfunnets behov for å straffe avtar etter som tiden går. Jeg ser ingen god grunn for å endre foreldelsesreglene.

Erstatningskravet ble anket til Høyesterett. Det ble anført at også erstatningskravet var foreldet. Høyesterett tillot ikke anken fremmet. Dette forholder min klient seg til.

Min klient har i brev til Kari og i tre rettsinstanser beklaget at han utsatte henne for grenseoverskridende og straffbare handlinger. Saken er tragisk for de involverte og storfamilien.

