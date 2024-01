Kaos i trafikken etter stenging av E16-tunneler

Arnanipa- og Takvamtunnelene på E16 er fremdeles stengt på grunn av rasfare, og er foreløpig stengt fram til klokken 14.00.

Onsdag kveld gikk det et ras på veien, og stengingen har ført til store problemer i trafikken torsdag.

– Det er litt kaos rundt Garnes kan man si, sier trafikkoperatør Jørgen Bødtker.

Ledebilen kjører i én retning av gangen for å ta vekk mest mulig trafikk. Det er fortsatt lange køer på stedet.

– Noen sier at de har sittet over en halvtime, og noen påstår at de har ventet i en og en halv time. Køen står godt opp på E16, der du kjører ned til Festtangen i Ytre Arna. Andre veien står den nesten til Romslotunnelen.

Entreprenører har nå fått hjelp av en politieskorte til å få en lift fram på stedet, og skal undersøke og sikre fjellsiden.