Kaos i kollektivtrafikken i Bergen: Bybanen sto stille i åtte timer

Fra klokken 10 onsdag formiddag var det full stans på Bybanen i Bergen.

Stansen skyldtes tekniske problemer på kommunikasjonsverktøyet mellom driftssentralen og vogntøyene. Banen måtte derfor stoppe av sikkerhetsmessige grunner.

Like over klokken 18 var Bybanen i drift igjen. De regner med å være i rute igjen i begge retninger før klokken 19.

Måtte resette alle komponenter manuelt

Etter seks timer med feilsøking, opplyste driftssjef Marianne Kramer at de onsdag ettermiddag hadde funnet årsaken til problemet.

– Vi har folk som jobber på spreng ute langs linjen for å manuelt resette alle komponenter.

Stansen på bybanen har skapt full kaos i kollektivtrafikken i Bergen. Det var satt inn buss for bane, men bussene har langt mindre kapasitet.

Betyr dette at det er for sårbart å legge hovedtyngden av kollektivtransporten i Bergen på skinner?

– Jeg ville ikke dratt den konklusjonen, men det å få stopp er jo ikke bra. Men det har ikke noe med skinnene å gjøre. Vi må selvsagt evaluere dette grundig videre.

STANS: Bybanen i Bergen sto bom stille fra klokken ti til 18 onsdag. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

– Ingen god dag i trafikken

Ingrid Dreyer, pressekontakt i Skyss, beklager at det ikke har vært en god dag i trafikken i dag.

– Bybanen erstatter 90 busser i timen, og vi klarer å sette inn ti. Det dekker ikke behovet, og det rammer mange.

Hun forteller at de omdisponerte alle tilgjengelige ressurser for å gi nok informasjon og sette inn alternativer.

Likevel var det altså kaos for mange reisende.

– Det hadde ikke vært rasjonelt at vi hadde et apparat som kunne dekke dette til en hver tid. Det sitter ikke bussjåfører og venter på at Bybanen skal stoppe.

– Jeg håper at de som hadde dårligst tid tok en taxi og sendte regningen til oss.

Mistet bussen

– Nå kom det akkurat en buss, men den kom ikke jeg med, sier Eva Volden.

NRK treffer henne på busstasjonen midt i ettermiddagsrushet. Her venter hun på en buss til Flesland for å rekke et fly.

– Jeg har forsøkt å finne busser en god stund nå. På Festplassen sto det at det skulle komme buss istedet for bane, men det kom ingen buss.

KOM IKKE MED: Eva Volden kom ikke med på bussen som går istedet for Bybanen onsdag ettermiddag. – Jeg har forsøkt å finne busser en god stund nå, forteller hun. Foto: Øyvor Bakke / NRK

Heller ikke på Busstasjonen er det lett å se hvor bussen går, ifølge henne.

– Og bussene er fulle. Det er ikke artig å ta en full buss midt i en pandemi.

Venter på lykke og fromme

– Nå venter jeg her på lykke og fromme, sier Liv Selbekk.

Også hun venter på buss for bane hjem til Lagunen.

– Jeg ser nå hvor glad jeg er i bybanen, det er den greieste måten å reise til og fra byen.

VENTER: – Heldigvis har jeg god tid, så jeg rekker det jeg skal, sier Liv Selbekk. Foto: Øyvor Bakke / NRK

På bybanestoppet like ved møter NRK reisende skal hjem til Oslo. På skjermen på billettautomaten leser de at det er full bybanen.

Derfor må også de stille seg i køen til buss for bane.

– Det blir litt mer pes, men vi må jo til flyplassen uansett, sier Kristin Filtvedt.

KJØPER BILLETTER: Kristin Filtvedt med familien skal hjem til Oslo, og fikk informasjon om Bybane-stansen via billettautomaten. Foto: Øyvor Bakke / NRK

Smittevernoverlegen: – Vent med å reise så lenge det lar seg gjøre

Kollektivkaoset har ført til at folk må samle seg på stappfulle busser.

– Dessverre er dette ting som kan skje, men det passer jo forferdelig dårlig i en pandemi, sier smittevernoverlege Egil Bovim.

Han påpeker at det er en fordel at det for tiden tross alt er et lavt smittetrykk i Bergen.

– Vent med å reise så lenge det lar seg gjøre, unngå å ta bussen hvis du kan, og husk at munnbind er en god ide, er rådene fra smittevernoverlegen.

Beklager til reisende

Litt over klokken 18, etter åtte timer med full stans, opplyser Marianne Kramer at banen er kommet i gang igjen.

– Det tar tid før alle vogner som skal være ute kommer ut, men jeg antar at de snart er i rute.

Hun beklager til alle reisende.

– Dette skal ikke skje. Vi vil selvølgelig jobbe for å finne gode løsninger for framtiden.