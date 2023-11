Kansellerer i Smørhamn

Kystvegekspressen mellom Måløy og Florø droppar anløpet til Smørhamn i Bremanger i dag. Fjord1 melder at årsaka er tidevatnet. Kaiforholda gjer det utfordrande for båten å legge til, og for passasjerar å komme seg av og på. Morgonanløpet vart kansellert, og det same blir anløpet i ettermiddag.