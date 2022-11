Kan truleg flytta heim i dag

Evakueringa etter raset i Odda kan truleg avsluttast i dag. Det opplyser ordførar Roald Aga Haug. Tidlegare i dag har ein geolog vore på synfaring av området.

– Stoda er at me har ein gjennomgang av situasjonen, og geologen har funne at dette ser bra ut, seier ordførar Roald Aga Haug.

Om dei evakuerte kan flytta heim vil bli klart i eit møte klokka 13.10 bustader og 18 bebuarar er evakuerte etter raset. Dersom dei avsluttar evakueringa, vil og lyttevaktene bli fjerna.