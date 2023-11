Kan levere to prosent over mjølkvota

Landbruks- og matdepartementet har sett forholdstalet for kumjølk til 1,02 for 2024.

Forholdstalet blir brukt for å tilpasse mjølkeproduksjonen til behovet i marknaden.

– Marknadsbehovet gjer at kumjølkprodusentane igjen kan få moglegheit til å levere to prosent over kvota si. Det er bra. Dette kan bidra til auka lønsemd i produksjonen. Mjølkeproduksjonen er svært viktig for at vi skal ha eit landbruk over heile landet, seier Landbruks- og matminister Geir Pollestad.