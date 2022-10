Kan kalle inn soldatar frå Heimevernet

Dei vel 4000 soldatane som høyrer til Heimevernet i Bergenhus HV-distrikt 09, kan forventa å bli kalla inn til teneste dei kommande vekene. Det seier Christoffer Knutsen, som er sjef for distriktet.

Enn så lenge er det berre soldatar frå innsatsstyrken Bjørn West som er kalla inn til teneste på anlegga på Mongstad og Kollsnes.

– Det er fordi dei best trent på å vera raske på labben. Me er førebudd på å kalle inn andre soldatar når det blir behov for å avlaste innsatsstyrken, fortel Knutsen, som ikkje vil kommentera kor mange dei har ute på anlegga i Øygarden og Alver.

Oberstløytnanten fortel også at Heimevernet har trent på å beskytte olje- og gassanlegg lenge, og at dei har soldatar som er spesialtrent på dette området.

– Desse vil det nok bli spesielt aktuelt å kalla inn når det er behov for det, fortel Knutsen, som fortel at det mest sansynleg vil bli aktuelt om ei vekes tid.