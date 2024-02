Kan ikkje garantere fire flyplassar i Sogn og Fjordane

Avinor kan ikkje garantere at det framleis vil vere fire flyplassar i Sogn og Fjordane om 15 år. Det seier administrerande direktør Abraham Foss. Avinor eig alle dei 34 flyplassane i Noreg, inkludert dei fire i Sogn og Fjordane: Haukåsen, Bringeland, Anda og Florø. – Dette er eit politisk spørsmål. På kort sikt har regjeringa sagt at strukturen vil vere fast, seier Foss, men legg til at strukturen kan endre seg på lengre sikt.