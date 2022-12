Kan ha funne svaret på Landås-knivgåte

Politiet trur dei har funne svaret på valdsmysteriet på Landås, melder BA. Det var ei natt for tre veker sidan at politiet fekk melding om ei mogleg knivstikking på Landås. Det blei funne blodspor på staden, men ingen skadd person. No er politiet nesten sikre på at dei har funne eit offer, ein mann i 30-åra. Dei vil no testa hans DNA opp mot blodet som vart funne på åstaden. Tre menn vart arresterte, men seinare lauslatne.