Kan bli turistskatt fleire stader

Turistar kan måtte betale turistskatt for å besøke Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden. I Lofoten vil regjeringa sette i gang med eit pilotprosjekt for skatten så raskt som mogleg. I tillegg kan det bli pilotprosjekt for verdsarvfjordane, Beitostølen og Nordkapp, skriv TV 2.