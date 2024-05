Kan bli tomme hyller i matbutikkene

Dersom ikke Fellesforbundet og Hovedorganisasjonen Virke blir enige innen meklingsfristen ved midnatt, kan 3600 lagerarbeidere og sjåfører på grossistlagre over hele landet bli tatt ut i streik fra torsdag.

Ved en streik kan hyllene i matbutikker bli tomme, siden de to store matvaregrossistene Asko og Coop er blant bedriftene som vil bli rammet.

Fellesforbundet skriver i en pressemelding at det i Vestland er sendt ut streikevarsel til: Asko Vest AS, Astrup AS avd Bergen, Autoparts United Norway AS avd Bergen,

Bama Storkjøkken AS avd Bergen, Coop Norge SA avd Engros Bergen, Eurosupply AS,

Haugaland Storhusholdning AS, Kraemer Maritime AS avd Bergen og Romnes Bergen AS.