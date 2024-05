Kan bli streik: Piloter med millionlønn vil ha flere hundre tusen i lønnsøkning

Det er få dager siden streik for flyplassansatte ble unngått i grevens tid.

Nå truer Norwegian-piloter med streik, som kan tre i kraft allerede lørdag.

Arbeidsgiver NHO Luftfart og fagforeningen Parat møter derfor hos Riksmekleren i dag.

Frist for å bli enige er midnatt fredag.

Fagforeningen Parat varsler at 17 Norwegian-piloter vil bli tatt ut i streik allerede lørdag, dersom meklingen ikke fører frem. Foto: Tore Ellingseter / NRK

38 prosent lønnsøkning

Kjernen i striden er bedre ordninger for fritid og lønn for Norwegians rundt 700 piloter.

Det er særlig lønnskravet som gjør arbeidsgiver NHO Luftfart fortvilet.

For mens frontfaget, som legger føringene for de andre oppgjørene, endte på 5,2 prosent i år, krever Norwegians piloter mellom 25 og 38 prosent lønnsøkning over en periode på to år.

Flykapteinene, som er de best betalte med en lønn på rundt 1,4 millioner kroner året, vil opp i 1,9 millioner kroner i grunnlønn.

– Vi må dessverre konstatere at det er betydelig avstand. Det er krevende at de ber om en lønnsøkning mange ganger over frontfagsrammen, sier administrerende direktør i NHO Luftfart Erik Lahnstein til NRK.

– Vi håper at vi blir enige om rammer som er i tråd med det som er vanlig i norsk arbeidsliv. Vanlig lønnsstigning er rundt 5 prosent, tilføyer Lahnstein.

– Uforutsigbar bransje

Lahnstein sier at bransjen har vært gjennom en ekstremt krevende periode, som også har rammet Norwegian hardt.

– Norwegian har vært gjennom en finansiell restrukturering, hvor eiere og kreditorer tok nedskrivninger på over 100 milliarder kroner.

Lahnstein viser til hvordan andre flyselskaper fortsatt sliter, og mener bransjen fremdeles er uforutsigbar.

– SAS er i ferd med å komme gjennom en finansiell restrukturering. Flyselskapet Flyr gikk nylig konkurs, og Widerøe har ikke gått med overskudd på fire år.

Administrerende direktør i NHO Luftfart, Erik Lahnstein, sier dagens mekling vil bli krevende. Foto: Petter Larsson / NRK

Lahnstein mener denne uforutsigbarheten gjør det utfordrende å forplikte seg til store lønnstillegg.

Han hevder derfor det blir feil å vise til Norwegians rekordhøye driftsresultatet for 2023, som endte på 2,23 milliarder kroner.

– Heldigvis går nå Norwegian med overskudd. Det må vi være ærlige på, men vi må dessverre konstatere at det i et lengre perspektiv heller er unntaket enn regelen.

– Vi forstår at det ser stygt ut

– Vi har ikke fulgt frontfaget på vel 15 år, sier leder for Norwegian Pilot Union (NPU), Alf Hansen, til NRK.

Pilotforeningen nærmest fnyser av NHO Luftfarts argument om frontfaget.

– I mange år har vi nærmest stått stille i lønn, eller til og med hatt lønnsfrys. Da har det ikke vært aktuelt for ledelsen å følge frontfagets satser. Derfor ligger vi totalt sett bak hva frontfaget har slått fast, sier Hansen.

Avstanden er noe pilotene ukentlig får føle på, når de setter seg i cockpit med Norwegian-kollegaer fra land som Danmark, Finland og Spania.

– Norske flykapteiner stopper på rundt 1,4 millioner kroner i lønn uansett ansiennitet. De flyr i samme cockpit med utenlandske kollegaer som har flere hundre tusen mer i året, sier Hansen.

Denne ulikheten forklarer hvorfor det rettes krav om opp til 38 prosent lønnsøkning og en grunnlønn på 1,9 millioner kroner for flykapteiner.

– Vi forstår at det ser stygt ut med så høye prosenter som vi ber om, men dette handler om lik lønn for likt arbeid.

Alf Hansen sier pilotene forstår at det er høye prosenter de ber om i lønnsøkning, men mener det er helt nødvendig. Foto: Tom Balgaard / NRK

– Høy vilje for streik

Hansen forteller at pilotene føler de har vist selskapet velvilje i årevis.

Argumentet om uforutsigbarhet i bransjen kjøper de ikke.

– Det er provoserende å se at ledelsen tar ut bonuser på titalls millioner fordelt på rundt elleve personer, mens mange av oss har hatt lav lønnsvekst i flere år. Vi ønsker en del av kaken, sier Hansen.

– Hvordan er viljen for streik blant deres 700 medlemmer?

– Medlemmene er klare til å streike hvis det er nødvendig. Det er høy streikevilje.

17 piloter kan streike fra lørdag

Kommunikasjonsleder Trygve Bergsland i Parat beskriver avstanden til NHO Luftfart som stor.

– 17 piloter tas ut i streik lørdag, dersom vi ikke når en enighet. Det vil så skje en opptrapping, sier Bergsland.

Bergsland vil ikke si noe om dette i første omgang vil ramme innenlands- eller utenlandstrafikk, men konstaterer:

– På sikt vil en potensiell streik kunne gjelde alle 700 piloter.

Også piloter for og kunder av SAS, har interesse av meklingen, mener NHH professor Tor W. Andreassen. Foto: Sissel Rikheim / NRK

Spår høyere flypriser

NHH-professor Tor W. Andreassen mener det er flere som har god grunn til å følge med på utfallet av meklingen.

– Det er naturlig at pilotene vil ha en bit av kaken og den verdiskapningen som de har vært med å skape. Men skulle de få gjennomslag, vil nok piloter i SAS og Ryanair også få lyst til å heve sine lønninger, sier Andreassen.

Da får kundene et problem, mener NHH-professoren.

– Dette kan bety at vi i fremtiden får enda høyere priser på flybillettene, fordi lønnskravet har blitt presset gjennom og da vil dyttes over på kundene.