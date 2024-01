Kan bli lov å spytte og urinere

Det kan bli lov å spytte på gaten i Bergen. Dette er et av forslagene bystyret skal stemme over onsdag når de skal vedta nye politivedtekter for Bergen, skriver BA.

Bystyret skal også behandle endringer når det gjelder tidspunkt for nattero, strøing og måking, ferdsel på gravplasser og kjøring med elektrisk løperhjul i parker.

De skal også ta stilling til om det skal være lov å urinere i sjøen.