Kan bli hotellstreik – flere store byer rammes

Denne uken pågår det mekling mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv om Riksavtalen. Årets oppgjør er et såkalt hovedoppgjør der partene forhandler om alt i en tariffavtale.

Mandag ble det brudd i meklingen og nå jobber partene videre under tvungen mekling. Fristen for å komme til enighet er ved midnatt, natt til lørdag. Dette kan bety streik fra lørdag morgen.

Fellesforbundet har varslet at medlemmer som jobber på hoteller i Stavanger, Kristiansand, Bergen og Tromsø vil tas ut i streik.

Se en fullstendig liste og søk blant hotellene som rammes lenger nede i saken.

Krever endring i bruken av ekstrahjelp

En sentral sak i forhandlingene, er bruken av ekstrahjelper i bransjen.

Flere hoteller bekrefter til Fellesforbundet at opp mot én tredjedel av dem som jobber i hotellene er tilkallingsvikarer eller ekstrahjelp.

Fellesforbundet vil i tillegg mekle for å unngå lønnsnedgang, rydde opp i arbeidstider og få mer forutsigbarhet for de ansatte.

Ved Clarion Hotel Stavanger kan 26 ansatte bli tatt ut i streik. Hotellet vil holde åpent, men enkelte avdelinger vil bli stengt.

Hovedtillitsvalgt ved hotellet, Sislie Benjaminsen, sier de ansatte er klare til å streike.

– Kravene som Fellesforbundet har stilt er rettferdige krav. Forutsigbarhet er viktig, også for deltidsansatte. I tillegg er det viktig at man får lønnen man har krav på og at sykepengene kommer når de skal. Det er krav vi er klare til å streike for.

– EN KATASTROFE: Hotelldirektør Odd Petter Meinseth ved Clarion Hotel Stavanger sier det er en katastrofe dersom det blir streik. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– En katastrofe

Om lag 70 prosent av de ansatte på hotellet er permitterte grunnet pandemisituasjonen, og hotelldirektør Odd Petter Meinseth håper det ikke blir streik.

– For bransjen er det en katastrofe dersom det blir streik. Vi er midt i en pandemi og en krise for hele næringen. Det vi ikke trenger nå er en streik, og at vi eventuelt må stenge ned hotellet.

Før partene gikk inn til tvungen mekling torsdag, la forhandlingsleder i NHO Reiseliv, Magne Kristensen, vekt på krisen som nå preger reiselivet.

– Situasjonen som næringen er i er ekstrem. Vi går alltid inn i mekling med sikte på å finne en løsning, men situasjonen setter sitt tydelige preg på meklingene. Gjestene er borte, omsetningene er borte, ansatte er sagt opp og permittert og bedriftene kjemper for å overleve.

Forbundssekretær Clas Delp i Fellesforbundet sa før meklingene at han håper på en løsning begge parter er fornøyd med.

– Vi er her for å jobbe, og skal jobbe for en løsning.

SCANDIC ØRNEN: Ved Scandic Ørnen i Bergen kan 40 ansatte tas ut i streik dersom partene ikke blir enige. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Begrenset uttak grunnet den vanskelige situasjonen

Ifølge Fellesforbundet vil 774 arbeidstakere i 36 bedrifter omfattes av streiken.

– Vi har valgt å gjør begrenset uttak, siden det er en vanskelig situasjon i bransjen. Dersom vi ikke kommer til løsning og det blir konflikt, vil selvfølgelig uttaket bli trappet opp betydelig, sier forbundssekretær Clas Delp i Fellesforbundet i en pressemelding.

I tillegg har Parat meldt om at de vil ta ut fem ansatte ved Grand Hotell i Oslo, ifølge NHO Reiseliv.

Også forhandlingsleder for Parat, Grete Dieserud, trakk frem den vanskelige økonomiske situasjonen for hotellene, før meklingene startet torsdag.

– Det er en ekstra dimensjon at så mange hotell har det vanskelig nå, og det har jeg forståelse for. Men dette er en bransje hvor lønningene er veldig lave fra før, og det er viktig at de ansatte i bransjen henger med samfunnet for øvrig.

Da partene møttes til forhandlinger tidligere i høst, var det ikke mulig å komme til enighet.