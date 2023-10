Kan bli dyrare månadskort

Prisstiginga i samfunnet har ført til blodraude tal for kollektivtrafikken. Fylkeskommunar med store byar går no i minus med fleire hundre millionar kroner eller har kompensert budsjettet med like høge summar. Fylkespolitikarane forventar no at staten blar opp, viss ikkje kan det bety høgare billettprisar eller kutt i tilbodet. I Vestland kan det bety at prisen på månadskortet aukar med heile 10 prosent, seier fylkesordførar Jon Askeland frå Senterpartiet. Fredag vert regjeringa sitt forslag til statsbudsjett lagt fram. Samferdselsdepartementet skriv at dei ikkje har kommentarar til saka.